Bouches-du-Rhône Un heure, une œuvre : Nadia Saikali Fondation Vincent van Gogh Arles Arles, 14 septembre 2023, Arles. Un heure, une œuvre : Nadia Saikali 14 et 28 septembre Fondation Vincent van Gogh Arles 15 € par adulte, déjeuner compris Nadia Saikali (*1936)

Diplômée de l’Académie libanaise des beaux-arts en 1956, Saikali poursuit ses études à l’académie de la Grande-Chaumière puis à l’École des arts décoratifs de Paris avant de s’installer à Beyrouth. Son intérêt pour l’abstraction lui vient de sa passion pour la géographie, la géologie, les civilisations anciennes et l’archéologie, qui inspirent sa gestuelle fluide et son utilisation du mark-making.

En 1979, fuyant la guerre civile libanaise, elle s’installe définitivement en France. Une heure, une œuvre

Les médiatrices vous proposent d’explorer le travail d’un·e artiste de l’exposition, lors d’une conférence d’une demi-heure.

L’échange se poursuit autour d’un déjeuner fourni par la Fondation.

tarif : 15 € par adulte, déjeuner compris

durée : 1h à 1h15

Sur réservation : reservation@fvvga.org ou +33(0)4 90 93 49 36 Fondation Vincent van Gogh Arles 35 ter ,rue du Docteur Fanton, 13200 Arles

2023-09-14T12:30:00+02:00 – 2023-09-14T13:30:00+02:00

2023-09-28T12:30:00+02:00 – 2023-09-28T13:30:00+02:00 Nadia Saikali confére Nadia Saikali, Lever de lune, 1969

Huile sur toile, 120 × 120 cm

