Une heure, une œuvre 8 et 22 juin Fondation Vincent van Gogh Arles 15 euros, déjeuner compris

Helen Frankenthaler en regard de Janet Sobel

Conférence – déjeuner

Tarif : 15 € déjeuner compris

Durée : 1h à 1h15

Réservation : reservation@fvvga.org

ou T. : 04 90 93 49 36

Helen Frankenthaler

(1928, États-Unis – 2011, États-Unis)

Figure majeure de l’abstraction américaine, Frankenthaler est connue pour avoir inventé la technique de soak-stain (littéralement « tremper-colorer »), à New York dans les années 1950. Travaillant souvent à même le sol, elle applique sur une toile non apprêtée de la peinture diluée à la térébenthine – si fluide qu’on dirait de l’aquarelle –, poursuivant ce qu’elle appelle « le dessin à la couleur ». Elle réalise des toiles de plus en plus monumentales qui l’amènent au color field painting, mouvement dont elle deviendra la figure de proue.

Janet Sobel

(1893, Russie [actuelle Ukraine] – 1968, États-Unis)

Artiste sans formation, Sobel découvre la peinture à la fin des années 1930 par l’intermédiaire de son fils qui fait des études d’art à New York. Elle développe un style singulier fondé sur la technique picturale du dripping, en laissant goutter la peinture sur la toile à l’aide de pipettes en verre. Ses toiles sont exposées par Sidney Janis en 1944 ainsi qu’à la galerie de Peggy Guggenheim en 1945, où elles sont vues par Jackson Pollock et par le critique Clement Greenberg, qui n’admettront l’influence de Sobel que bien plus tard. Après son départ de New York en 1947, Sobel tombe dans l’oubli ; mais sa contribution aux pratiques du all-over et du dripping est désormais reconnue.

Helen Frankenthaler dans son aletier. Photo : Alexander Liberman

Getty Research Institute © J. Paul Getty Trust et Janet Sobel dans son atelier. Photo : DR