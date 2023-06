Mini-Mercredi Fondation Vincent van Gogh Arles Arles, 7 juin 2023, Arles.

Mini-Mercredi Mercredi 7 juin, 15h30 Fondation Vincent van Gogh Arles Tarif : 5 € par enfant, goûter inclus – Sur incription

Van Gogh abstrait

Lors de cette séance, les enfants explorerons le travail de Vincent van Gogh au cours d’une visite suivie d’un atelier de pratique.

Vincent van Gogh est un artiste qui, en très peu de temps, a su faire évoluer sa touche et sa palette de peintre. Viens observer les toiles qu’il peint à Paris et en Provence afin de comprendre pourquoi il est considéré comme un peintre « moderne » qui a inspiré de nombreux autres peintres !

On peut même dire que certaines de ses oeuvres frôlent l’abstraction !

Tarif : 5 € par enfant, goûter inclus

Durée : 1h

Réservation : reservation@fvvga.org

ou T. : 04 90 93 49 36

Fondation Vincent van Gogh Arles 35 ter ,rue du Docteur Fanton, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 93 49 36 http://www.fondation-vincentvangogh-arles.org [{« type »: « email », « value »: « reservation@fvvga.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 90 93 49 36 »}] [{« link »: « mailto:reservation@fvvga.org »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-07T15:30:00+02:00 – 2023-06-07T16:30:00+02:00

2023-06-07T15:30:00+02:00 – 2023-06-07T16:30:00+02:00

atelier enfant

Grégoire d’Ablon