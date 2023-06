Action, Geste, Peinture – Femmes dans l’abstraction, une histoire mondiale (1940-1970) Fondation Vincent van Gogh Arles Arles, 3 juin 2023, Arles.

L’exposition « Action, Geste, Peinture – Femmes dans l’abstraction, une histoire mondiale, 1940-1970 » réunit 85 artistes du monde entier. Elle a pour vocation d’élargir la perception commune de l’expressionnisme abstrait, courant centré sur la liberté d’expression et le geste et réputé être majoritairement américain et masculin. En présentant plus de 130 œuvres créées par des artistes femmes entre 1940 et 1970, l’exposition inclut des pratiques artistiques nourries de diverses influences, allant du surréalisme et de l’art informel – en Europe ou en Amérique du Nord, comme du Sud, à l’abstraction calligraphique en Afrique du Nord, au Moyen-Orient et en Asie.

Les œuvres présentées, conçues à l’issue d’une guerre mondiale dévastatrice et de migrations forcées, signent une libération collective autant que personnelle, qui passe par la prise en compte des conditions matérielles, mais également humaines et naturelles, de leur création.

Au sein de l’exposition, la Fondation Vincent van Gogh Arles propose de porter le regard vers une création plus antérieure. Il s’agit de l’œuvre peinte de Vincent van Gogh, que beaucoup considèrent comme postimpressionniste et précurseur du fauvisme et de l’expressionnisme. Cinq de ses tableaux, réunis sous le titre « Sols fertiles », soulignent son apport vivace à l’histoire de l’abstraction gestuelle et matérielle.

L’exposition met en lumière d’autres apports majeurs à la création plastique à partir de 1945, en élargissant le panorama vers les tendances radicales et évènementielles (qui se développeront plus tard au cours des années 1960 et 1970 dans les domaines de la danse et de la performance). Ainsi, les genres conventionnels se superposent, se nourrissent les uns les autres et se dissipent.

Wook-kyung Choi dans son atelier, 1971

