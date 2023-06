Vernissage « Vincent van Gogh : Sols fertiles » & « Action, Geste, Peinture » Fondation Vincent van Gogh Arles Arles Arles Catégories d’Évènement: ARLES

Vernissage « Vincent van Gogh : Sols fertiles » & « Action, Geste, Peinture » Vendredi 2 juin, 19h00 Fondation Vincent van Gogh Arles Entrée libre et apéritif offert Maja Hoffmann, Présidente,

le Conseil d’administration de la Fondation,

Patrick de Carolis, Maire d’Arles

&

Bice Curiger, Directrice artistique ont le plaisir de vous inviter

au vernissage des expositions

Action, Geste, Peinture

Femmes dans l’abstraction,

une histoire mondiale, 1940-1970

&

Vincent van Gogh : Sols fertiles le vendredi 2 juin 2023 à 19h Commissariat d’exposition :

Bice Curiger, en collaboration avec

Bice Curiger, en collaboration avec

Julia Marchand et Margaux Bonopera L'exposition itinérante est une initiative de la Whitechapel Gallery à Londres, entreprise par Iwona Blazwick et Laura Smith. Elle a été conçue par un comité de commissaires composé d'Iwona Blazwick, Margaux Bonopera, Bice Curiger, Christian Levett, Erin Li, Julia Marchand, Joan Marter, Laura Rehme, Agustin Perez Rubio, Elizabeth Smith, Laura Smith, Candy Stobbs et Christina Vegh. Fondation Vincent van Gogh Arles 35 ter ,rue du Docteur Fanton, 13200 Arles

