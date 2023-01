L’art en famille Fondation Vincent van Gogh Arles, 18 mars 2023, Arles.

L’art en famille Samedi 18 mars, 14h00 Fondation Vincent van Gogh Arles

1 adulte + 1 enfant = 15 € / adulte supp. 10 € ; enfant supp. 5 €

Réparer le monde, avec Brankica Zilovic : accompagnés par l’artiste, les participants expérimentent différentes pratiques pour réaliser leurs propres créations.

Fondation Vincent van Gogh Arles 35 ter ,rue du Docteur Fanton, 13200 Arles Centre-Ville Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

04 90 93 49 36 http://www.fondation-vincentvangogh-arles.org

Cet atelier offrira l’opportunité d’aborder la pratique de la photographie et la broderie, le temps d’une après-midi en famille.

À travers la photographie et la broderie, il s’agira dans ce stage d’explorer quelques questions qu’on peut se poser lorsqu’on crée : peut-on convoquer les montagnes à travers les photographies et les faire apparaître comme des lieux fragiles qui attisent l’imaginaire, les possibles, les désirs et la créativité ? Comment aborder la broderie comme un médium au-delà de sa matérialité, comme un engagement, une méditation, un rituel et enfin comme un médium de réparation ?

Le rendu final sera une série de photographies en noir et blanc, représentant des sommets de montagnes enneigés, avec des broderies en fil d’or, et partiellement recouvertes de feuilles d’or.

Bio : Brankica Zilovic

Diplômée des Beaux-Arts de Belgrade et de Paris, Brankica Zilovic prend conscience des forces tectoniques invisibles de transformation ainsi que de sa propre géologie personnelle à travers ses oeuvres. Chacune de ses tapisseries et broderies tentent de cartographier un monde en constante évolution, dans lequel les frontières se dissolvent, s’étirent et se reforment en synapses énergiques et frivoles avides de nouvelles voies.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-18T14:00:00+01:00

2023-03-18T17:00:00+01:00

Vue du studio de la Fondation lors d’un atelier en famille