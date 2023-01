Vacances d’artistes ! Fondation Vincent van Gogh Arles Arles Catégories d’Évènement: Arles

20 € par enfant pour 4 jours

Pendant les vacances scolaires, les enfants, à partir de 8 ans, mènent un projet de création avec un artiste durant quatre jours. Fondation Vincent van Gogh Arles 35 ter ,rue du Docteur Fanton, 13200 Arles Centre-Ville Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

04 90 93 49 36 http://www.fondation-vincentvangogh-arles.org Bas-relief et hautes montagnes, avec Clara Perreaut

Avec comme point de départ une oeuvre de Shara Hughes figurant dans l’exposition, ce stage s’intéressera à la manière dont on peut utiliser nos souvenirs et notre expérience pour créer une oeuvre.

Au programme : étude de l’empreinte, du moulage, de l’assemblage, à travers l’utilisation de divers matériaux, tels que la terre ou le plâtre…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-14T10:00:00+01:00

2023-03-14T16:30:00+01:00 Vue du studio de la Fondation Vincent van Gogh Arles. Photo : Grégoire d’Ablon

