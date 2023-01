L’art en famille Fondation Vincent van Gogh Arles Arles Catégories d’Évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

L’art en famille Fondation Vincent van Gogh Arles, 4 février 2023, Arles. L’art en famille Samedi 4 février, 14h00 Fondation Vincent van Gogh Arles

1 adulte + 1 enfant = 15 € / adulte supp. 10 € ; enfant supp. 5 €

Espace et fusion autour d’une sculpture à quatre mains, avec Clara Perreaut : accompagnés par l’artiste, les participants expérimentent différentes pratiques pour réaliser leurs propres créations. Fondation Vincent van Gogh Arles 35 ter ,rue du Docteur Fanton, 13200 Arles Centre-Ville Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

04 90 93 49 36 http://www.fondation-vincentvangogh-arles.org Cet atelier offrira l’opportunité d’aborder la pratique de la sculpture, le temps d’une après-midi en famille.

Les participant·es pourront créer une oeuvre à quatre mains autour de la faune et la flore, en dessinant, modelant, collant, sculptant et peignant à partir des divers matériaux préparés par l’artiste… Avec au bout, la création d’une connivence pratique et intellectuelle et l’occasion de repartir avec une petite (ou grande) oeuvre poétique. Bio : Clara Perreaut

Clara Perreaut invente des histoires dont les fondations reposent sur ses rêves, faisant fusionner fantasmes formels et amusements historiques ou animaliers. Elle ouvre ainsi les portes à l’inconscient dans un gracieux travail de fausse minutie, livrant des fragments d’images issues de sa bibliothèque cérébrale. Prochains ateliers de l’art en famile : samedi 18 mars • 14h-17h : Réparer le monde avec Brankica Zilovic

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-04T14:00:00+01:00

2023-02-04T17:00:00+01:00 Vue du studio de la Fondation lors d’un atelier en famille

Détails Catégories d’Évènement: Arles, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Fondation Vincent van Gogh Arles Adresse 35 ter ,rue du Docteur Fanton, 13200 Arles Centre-Ville Ville Arles Age minimum 7 Age maximum 99 lieuville Fondation Vincent van Gogh Arles Arles Departement Bouches-du-Rhône

