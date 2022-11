Mini-mercredi > visites pour les tout-petits Fondation Vincent van Gogh Arles Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

Mini-mercredi > visites pour les tout-petits Fondation Vincent van Gogh Arles, 18 janvier 2023, Arles. Mini-mercredi > visites pour les tout-petits Mercredi 18 janvier 2023, 15h30 Fondation Vincent van Gogh Arles

5 € par enfant, goûter inclus

Découvrir le monde de l’art avec nos médiatrices ! Ce mercredi : Nature, culture, sculpture Fondation Vincent van Gogh Arles 35 ter ,rue du Docteur Fanton, 13200 Arles Centre-Ville Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « mailto:reservation@fvvga.org »}]

04 90 93 49 36 http://www.fondation-vincentvangogh-arles.org Inscrivez vos loulous de 4 à 6 ans !

Réservation : reservation@fvvga.org Mercredi 18 janvier, de 15h30 à 16h30 / 5 € par enfant, goûter inclus Nature, culture, sculpture

Découvrons comment les artistes utilisent des matériaux naturels ou comment ils évoquent la nature à travers des oeuvres plus fantastiques les unes que les autres !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-18T15:30:00+01:00

2023-01-18T16:30:00+01:00 Vue de la Fondation Vincent Van Gogh Arles

Détails Catégories d’évènement: Arles, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Fondation Vincent van Gogh Arles Adresse 35 ter ,rue du Docteur Fanton, 13200 Arles Centre-Ville Ville Arles Age minimum 4 Age maximum 6 lieuville Fondation Vincent van Gogh Arles Arles Departement Bouches-du-Rhône

Fondation Vincent van Gogh Arles Arles Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arles/

Mini-mercredi > visites pour les tout-petits Fondation Vincent van Gogh Arles 2023-01-18 was last modified: by Mini-mercredi > visites pour les tout-petits Fondation Vincent van Gogh Arles Fondation Vincent van Gogh Arles 18 janvier 2023 Arles Fondation Vincent van Gogh Arles Arles

Arles Bouches-du-Rhône