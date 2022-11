L’art en famille : Rêver les yeux grands ouverts, fondre dans la nature, avec Karine Rougier Fondation Vincent van Gogh Arles Arles Catégories d’évènement: Arles

L'art en famille : Rêver les yeux grands ouverts, fondre dans la nature, avec Karine Rougier Samedi 7 janvier 2023, 14h00 Fondation Vincent van Gogh Arles

1 adulte + 1 enfant = 15 € / adulte supp. 10 € ; enfant supp. 5 €

Dans cet atelier, l’artiste Karine Rougier proposera aux familles de représenter un paysage imaginaire où la nature serait encore comme un jardin d’Eden… Fondation Vincent van Gogh Arles 35 ter ,rue du Docteur Fanton, 13200 Arles Centre-Ville Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

04 90 93 49 36 http://www.fondation-vincentvangogh-arles.org L’art en famille :

Accompagné·es par un·e artiste, les participant·es expérimenteront en famille différentes pratiques et réaliseront leurs propres créations. Un atelier d’une durée de 3h, un samedi par mois. Rêver les yeux grands ouverts, fondre dans la nature, avec Karine Rougier

L’idée de cette séance est de représenter un paysage imaginaire où la nature serait encore comme un jardin d’Eden. À travers la pratique du dessin et/ou du collage, il s’agira d’honorer le vivant avant qu’il ne disparaisse, en s’inspirant des dessins d’Ernst Haekel pour inventer des mondes sous-marins riches et intenses, ou du Livre des Miracles, manuscrit allemand du XVIe siècle relatant des phénomènes surnaturels. La figure humaine sera également présente, mais au second plan ou à une échelle plus petite. À la manière de Luigi Zuccheri, enfants et parents tâcheront d’imaginer un décor naturel et choisiront la place des plantes, des éléments, des animaux réels ou imaginaires… Bio : Karine Rougier

Le dessin tient une place particulière dans la pratique de Karine Rougier, qui réalise des dessins sur papier ou documents anciens mettant en lumière les mondes invisibles, mais aussi des peintures à l’huile sur bois et des films sur pellicule. La richesse des détails et la minutie de la touche employée confèrent à ses saynètes une dimension onirique, voire iconique. Karine Rougier est représentée par la galerie Espace à Vendre à Nice. Prochains ateliers « l’art en famile » : samedi 4 février 2023 • 14h-17h : Espace et fusion autour d’une sculpture à quatre mains, avec Clara Perreaut

samedi 18 mars 2023 • 14h-17h : Réparer le monde avec Brankica Zilovic

