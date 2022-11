Mini-mercredi > visite pour les tout-petits Fondation Vincent van Gogh Arles Arles Catégories d’évènement: Arles

Mini-mercredi > visite pour les tout-petits Fondation Vincent van Gogh Arles, 14 décembre 2022, Arles. Mini-mercredi > visite pour les tout-petits Mercredi 14 décembre, 15h30 Fondation Vincent van Gogh Arles

5 € par enfant, goûter inclus

Découvrir le monde de l’art avec nos médiatrices ! Ce mercredi : Des chiens et des Hommes. Pour les tout-petits, âgés de 4 à 6 ans Fondation Vincent van Gogh Arles 35 ter ,rue du Docteur Fanton, 13200 Arles Centre-Ville Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « mailto:reservation@fvvga.org »}]

04 90 93 49 36 http://www.fondation-vincentvangogh-arles.org Inscrivez vos loulous de 4 à 6 ans !

Réservation : reservation@fvvga.org Mercredi 14 décembre, de 15h30 à 16h30 / 5 € par enfant, goûter inclus Des chiens et des Hommes

Viens explorer à travers des sculptures qui ressemblent à de la pâte à modeler le lien ancestral entre le chien et l’Homme. Depuis le temps de la Préhistoire, le chien est le “meilleur ami” de l’Homme. Découvrons comment Valentin Carron, sculpteur, s’amuse avec des chiens et des Hommes.

2022-12-14T15:30:00+01:00

2022-12-14T16:30:00+01:00 Vue de la Fondation Vincent Van Gogh Arles

