À l'occasion du week-end inaugural de l'exposition : entrée libre les 11, 12 & 13 nov.

Fondation Vincent van Gogh Arles
35 ter ,rue du Docteur Fanton, 13200 Arles

04 90 93 49 36 http://www.fondation-vincentvangogh-arles.org NATURE HUMAINE – HUMAINE NATURE

du 11 novembre 2022 au 10 avril 2023 Avec les œuvres de

GILLES AILLAUD – ED ATKINS

VALENTIN CARRON – GYÁRFÁS OLÁH

SHARA HUGHES – JOCHEN LEMPERT

OTOBONG NKANGA – ROBERT RAUSCHENBERG

PAMELA ROSENKRANZ – DANIEL STEEGMANN MANGRANÉ

GISÈLE VIENNE – YUYAN WANG – LUIGI ZUCCHERI

&

VINCENT VAN GOGH, avec le tableau Arbres (1887) Si la nature constitue l’un des principaux sujets picturaux que Vincent van Gogh explora toute sa vie, c’est également l’environnement grâce auquel il peut déployer une lucidité joyeuse et créatrice, peignant souvent sur le motif, en plein vent, en plein soleil. Prenant appui sur l’ambition du peintre d’élaborer son œuvre dans un rapport direct avec le vivant, l’exposition thématique « Nature humaine – Humaine nature » s’intéresse aux différentes manières dont les artistes actuel·les peuvent s’emparer de l’idée de nature pour témoigner des bouleversements liés à nos conceptions et représentations du vivant. Explorant les relations, complices ou contrariées, qui unissent artistes et monde végétal et / ou animal – avec le travail de Luigi Zuccheri (1904-1974) ou Gilles Aillaud (1928-2005) –, mais aussi notre rapport à la science et aux matières qui nous entourent – avec le travail d’Otobong Nkanga (*1974) ou Pamela Rosenkranz (*1979), « Nature humaine – Humaine nature » invite à se confronter aux questions environnementales et technoscientifiques façonnant nos sociétés et le travail de nombreux artistes. Horaire d’ouverture : de 10h à 18h, dernière entrée à 18h

Plus d’information

Vincent van Gogh, Arbres, Paris, juillet 1887 – Huile sur toile, 46,5 x 38 cm – Van Gogh Museum, Amsterdam (Vincent van Gogh Foundation)

