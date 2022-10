Nature humaine – Humaine nature : vernissage Fondation Vincent van Gogh Arles Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

Nature humaine – Humaine nature : vernissage Fondation Vincent van Gogh Arles, 10 novembre 2022, Arles. Nature humaine – Humaine nature : vernissage Jeudi 10 novembre, 18h30 Fondation Vincent van Gogh Arles

Gratuit, sans inscription

Rendez-vous le jeudi 10 novembre à 18h30 pour découvrir la nouvelle exposition « Nature humaine – Humaine nature ». handicap moteur mi Fondation Vincent van Gogh Arles 35 ter ,rue du Docteur Fanton, 13200 Arles Centre-Ville Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « http://www.fondation-vincentvangogh-arles.org/expositions/nature-humaine-humaine-nature/ »}]

04 90 93 49 36 http://www.fondation-vincentvangogh-arles.org Maja Hoffmann, Présidente

le Conseil d’administration

Patrick de Carolis, Maire d’Arles

&

Bice Curiger, Directrice artistique ont le plaisir de vous inviter au vernissage de l’exposition thématique « Nature humaine – Humaine nature » GILLES AILLAUD

ED ATKINS

VALENTIN CARRON

GYÁRFÁS OLÁH

SHARA HUGHES

JOCHEN LEMPERT

OTOBONG NKANGA

ROBERT RAUSCHENBERG

PAMELA ROSENKRANZ

DANIEL STEEGMANN MANGRANÉ

GISÈLE VIENNE

YUYAN WANG

LUIGI ZUCCHERI

VINCENT VAN GOGH le jeudi 10 novembre à 18h30 Commissaires de l’exposition :

Bice Curiger, Julia Marchand et Margaux Bonopera

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-10T18:30:00+01:00

2022-11-10T20:30:00+01:00 Shara Hughes – Put On A Happy Face, 2021 (détail) – Courtesy : l’artiste et la galerie Eva Presenhuber © Shara Hugues

Détails Catégories d’évènement: Arles, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Fondation Vincent van Gogh Arles Adresse 35 ter ,rue du Docteur Fanton, 13200 Arles Centre-Ville Ville Arles Age maximum 99 lieuville Fondation Vincent van Gogh Arles Arles Departement Bouches-du-Rhône

Fondation Vincent van Gogh Arles Arles Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arles/

Nature humaine – Humaine nature : vernissage Fondation Vincent van Gogh Arles 2022-11-10 was last modified: by Nature humaine – Humaine nature : vernissage Fondation Vincent van Gogh Arles Fondation Vincent van Gogh Arles 10 novembre 2022 Arles Fondation Vincent van Gogh Arles Arles

Arles Bouches-du-Rhône