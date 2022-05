Fondation Vasarely – NDM Aix-en-Provence, 14 mai 2022, Aix-en-Provence.

Fondation Vasarely – NDM CS 50490 1 Avenue Marcel Pagnol Aix-en-Provence

2022-05-14 – 2022-05-14 CS 50490 1 Avenue Marcel Pagnol

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

La Fondation Vasarely vous propose pour la soirée :



➜ Résidence et performance : 20h à 20h20 / 21h à 21h20 / 22h à 22h20 :

Reprendre des couleurs – Lectures sonores et numériques d’œuvres picturales par le compositeur Sébastien Béranger dès 6 ans

Comment permettre aux visiteurs d’un musée d’associer la découverte sensible d’un tableau et l’expérience du spectacle vivant ? Comment concevoir un dialogue entre l’œuvre et le public, et offrir à ce dernier la possibilité d’interagir sur l’environnement du tableau grâce au geste musical ? Le projet Reprendre des couleurs est issu de ces questionnements. Reprendre des couleurs est une performance à la croisée du concert et de la médiation. Grâce à un dispositif basé sur une simple webcam, il s’agit de lire les couleurs d’un tableau – ici l’œuvre Majus de Victor Vasarely – et de transformer en temps réel ces données en sons, en timbres, en gestes musicaux. Le dispositif technologique est une sorte d’instrument qui traduit la colorimétrie captée par la caméra. Ce flux de données permet de jouer les sons, de piloter des synthétiseurs virtuels, de moduler les paramètres sonores. Il s’agit alors d’interpréter cette œuvre en faisant naviguer la caméra d’une couleur à une autre, au fil des formes et de la composition du tableau. Majus est un tableau où Vasarely s’est inspiré d’une fugue de Jean-Sébastien Bach pour en composer la structure. Si nous ne savons pas quelle fugue a inspirée précisément le plasticien, le tableau devient « partition » grâce au dispositif proposé par Sébastien Béranger.



● Sébastien Béranger : conception, composition et interprétation

● Production déléguée : Difffusion

Reprendre des couleurs a été réalisée dans le cadre d’une résidence à la Fondation Vasarely avec le soutien de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur



➜ Parcours pédagogiques et activités culturelles : 20h à 21h, une visite proposée par Alain Duret / 21h à 22h, une visite proposée par un autre intervenant (35 pers/40 personnes)

Les visites découvertes (Histoire, architecture, collections permanentes) Dès 12 ans.

Guidé par la pensée visionnaire de l’artiste, le ou la médiateur-trice propose un parcours de visite invitant le visiteur à s’immerger dans l’univers du plasticien Victor Vasarely. La mise en lumière au travers de la richesse de la collection présentée témoigne de l’itinéraire parcouru de l’artiste pour arriver à la conception de sa cité polychrome du bonheur et rendre ainsi l’art accessible à tous. Ici l’art et l’architecture ne font qu’un.



Les ateliers créatifs- De 6 à 12 ans : 19h30 à 20h30 / 20h30 à 21h30, Ateliers créatifs

Parcours de visite rythmé par des questions, des énigmes. En récupérant les indices, grâce aux mots clefs, l’enfant pourra décrocher le trésor ! Après le jeu de piste adapté pour les enfants de 6 à 12 ans, les enfants seront amenés à réaliser dans nos ateliers une production artistique liée à une période artistique de l’artiste.



“La classe, l’œuvre !” Dès 12 ans : 19h à 19h20 / 20h à 20h20.

A la Fondation Vasarely, notre équipe de médiation s’est mobilisée pour transmettre toutes ses connaissances et son savoir-faire à une classe de 3e du collège Saint Eutrope. Pour cette nouvelle édition, les élèves, ont conçu une médiation autour de l’intégration monumentale GAMMA, réalisée en 1958. Entre cercle noir, carré blanc, lignes entremêlées, ils vous inviteront à explorer les dessous de l’illusion optique. Adossée à la Nuit européenne des musées, l’opération « La classe, l’œuvre ! » s’inscrit dans le parcours artistique et culturelle de l’élève.

Afin de répondre aux attentes de cet événement emblématique, la Fondation Vasarely a organisé un programme surprenant qui vous fera découvrir les lieux à travers entre autre, une performance sonore de l’artiste en résidence Sébastien Béranger

https://www.fondationvasarely.org/

La Fondation Vasarely vous propose pour la soirée :



➜ Résidence et performance : 20h à 20h20 / 21h à 21h20 / 22h à 22h20 :

Reprendre des couleurs – Lectures sonores et numériques d’œuvres picturales par le compositeur Sébastien Béranger dès 6 ans

Comment permettre aux visiteurs d’un musée d’associer la découverte sensible d’un tableau et l’expérience du spectacle vivant ? Comment concevoir un dialogue entre l’œuvre et le public, et offrir à ce dernier la possibilité d’interagir sur l’environnement du tableau grâce au geste musical ? Le projet Reprendre des couleurs est issu de ces questionnements. Reprendre des couleurs est une performance à la croisée du concert et de la médiation. Grâce à un dispositif basé sur une simple webcam, il s’agit de lire les couleurs d’un tableau – ici l’œuvre Majus de Victor Vasarely – et de transformer en temps réel ces données en sons, en timbres, en gestes musicaux. Le dispositif technologique est une sorte d’instrument qui traduit la colorimétrie captée par la caméra. Ce flux de données permet de jouer les sons, de piloter des synthétiseurs virtuels, de moduler les paramètres sonores. Il s’agit alors d’interpréter cette œuvre en faisant naviguer la caméra d’une couleur à une autre, au fil des formes et de la composition du tableau. Majus est un tableau où Vasarely s’est inspiré d’une fugue de Jean-Sébastien Bach pour en composer la structure. Si nous ne savons pas quelle fugue a inspirée précisément le plasticien, le tableau devient « partition » grâce au dispositif proposé par Sébastien Béranger.



● Sébastien Béranger : conception, composition et interprétation

● Production déléguée : Difffusion

Reprendre des couleurs a été réalisée dans le cadre d’une résidence à la Fondation Vasarely avec le soutien de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur



➜ Parcours pédagogiques et activités culturelles : 20h à 21h, une visite proposée par Alain Duret / 21h à 22h, une visite proposée par un autre intervenant (35 pers/40 personnes)

Les visites découvertes (Histoire, architecture, collections permanentes) Dès 12 ans.

Guidé par la pensée visionnaire de l’artiste, le ou la médiateur-trice propose un parcours de visite invitant le visiteur à s’immerger dans l’univers du plasticien Victor Vasarely. La mise en lumière au travers de la richesse de la collection présentée témoigne de l’itinéraire parcouru de l’artiste pour arriver à la conception de sa cité polychrome du bonheur et rendre ainsi l’art accessible à tous. Ici l’art et l’architecture ne font qu’un.



Les ateliers créatifs- De 6 à 12 ans : 19h30 à 20h30 / 20h30 à 21h30, Ateliers créatifs

Parcours de visite rythmé par des questions, des énigmes. En récupérant les indices, grâce aux mots clefs, l’enfant pourra décrocher le trésor ! Après le jeu de piste adapté pour les enfants de 6 à 12 ans, les enfants seront amenés à réaliser dans nos ateliers une production artistique liée à une période artistique de l’artiste.



“La classe, l’œuvre !” Dès 12 ans : 19h à 19h20 / 20h à 20h20.

A la Fondation Vasarely, notre équipe de médiation s’est mobilisée pour transmettre toutes ses connaissances et son savoir-faire à une classe de 3e du collège Saint Eutrope. Pour cette nouvelle édition, les élèves, ont conçu une médiation autour de l’intégration monumentale GAMMA, réalisée en 1958. Entre cercle noir, carré blanc, lignes entremêlées, ils vous inviteront à explorer les dessous de l’illusion optique. Adossée à la Nuit européenne des musées, l’opération « La classe, l’œuvre ! » s’inscrit dans le parcours artistique et culturelle de l’élève.

CS 50490 1 Avenue Marcel Pagnol Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2022-04-12 par