Aix-en-Provence Aix-en-Provence Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Fondation Vasarely – NDM 2021 Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Fondation Vasarely – NDM 2021 Aix-en-Provence, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Aix-en-Provence. Fondation Vasarely – NDM 2021 2021-07-03 – 2021-07-03 CS 50490 1 Avenue Marcel Pagnol

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône La Fondation Vasarely vous propose pour la soirée :



➜ De 19h à 23h : Visite libre des expositions toutes les heures.

➜ À 19h30 : Visite guidée de l’exposition « Vasarely Plasticien ».

➜ À 19h30 : Rdv « la classe, l’œuvre » avec les élèves du collège St Eutrope d’Aix-en-Provence. Présentation de l’œuvre Tridim.

➜ De 19h30 à 22h30 : Créneaux d’activités de médiation culturelle toutes les 30 minutes : Jeux, coloriages, découverte des activités pédagogiques.

➜ À 20h30 et 22h30 : Visites guidées de la collection permanente avec ses 44 œuvres monumentales.

➜ À 21h30 : Visite de l’exposition Sud-Est, Le constructivisme en héritage : Europe de l’Est et Amérique du Sud. Exposition en partenariat avec le Centre Pompidou (jusqu’au 12/09/21). La fondation Vasarely vous ouvre ses portes pour cette nouvelle édition de la Nuit des musées Fondation Vasarely La Fondation Vasarely vous propose pour la soirée :



➜ De 19h à 23h : Visite libre des expositions toutes les heures.

➜ À 19h30 : Visite guidée de l’exposition « Vasarely Plasticien ».

➜ À 19h30 : Rdv « la classe, l’œuvre » avec les élèves du collège St Eutrope d’Aix-en-Provence. Présentation de l’œuvre Tridim.

➜ De 19h30 à 22h30 : Créneaux d’activités de médiation culturelle toutes les 30 minutes : Jeux, coloriages, découverte des activités pédagogiques.

➜ À 20h30 et 22h30 : Visites guidées de la collection permanente avec ses 44 œuvres monumentales.

➜ À 21h30 : Visite de l’exposition Sud-Est, Le constructivisme en héritage : Europe de l’Est et Amérique du Sud. Exposition en partenariat avec le Centre Pompidou (jusqu’au 12/09/21). dernière mise à jour : 2021-06-17 par

Détails Catégories d’évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Étiquettes évènement : Autres Lieu Aix-en-Provence Adresse CS 50490 1 Avenue Marcel Pagnol Ville Aix-en-Provence lieuville 43.52129#5.42498