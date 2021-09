Fondation Vasarely – JDP Aix-en-Provence, 18 septembre 2021, Aix-en-Provence.

Fondation Vasarely – JDP 2021-09-18 – 2021-09-19 CS 50490 1 Avenue Marcel Pagnol

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Au programme de ces deux journées :



Le 18 septembre :

● De 10h30 à 12h et de 14h à 17h, ouverture de la salle de médiation culturelle

● A 11h, visite guidée autour du parc



Le 19 septembre :

● De 10h30 à 12h, atelier arts-plastiques “effet miroir” dans le parc

● A 11h, concert de l’harmonie municipale d’Aix-en-Provence.



Les 18 et 19 septembre :

● A 10h/11h/12h, visite libre de la Fondation Vasarely

● A 10h15, visite guidée de la collection permanente “La cité polychrome du bonheur”

● De 11h15 à 12h30 et de 14h15 à 17h15, “La Sainte Victoire” n’existe pas avec le plasticien François Gilly. Comment représenter plastiquement quelque chose que l’on estime ne pas exister ? Il n’est pas nécessaire d’apporter une réponse mais de réfléchir aux divers chemins.

● A 13h/14h/15h/16h/17h, visite libre de la Fondation Vasarely

● A 14h, visite guidée de la collection permanente “La cité polychrome du bonheur”

● A 16h, visite guidée de l’exposition “Vasarely plasticien”

La Fondation Vasarely propose des visites guidées et un concert pour les Journées du Patrimoine.

