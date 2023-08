Performance chorégraphique d’Andrés Garcia Martinez Fondation Vasarely Aix-en-Provence Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône Performance chorégraphique d’Andrés Garcia Martinez Fondation Vasarely Aix-en-Provence, 16 septembre 2023, Aix-en-Provence. Performance chorégraphique d’Andrés Garcia Martinez 16 et 17 septembre Fondation Vasarely Entrée libre Désireux de partager un moment privilégié avec le public, l’artiste propose une performance chorégraphique au sein des intégrations monumentales, au cœur des œuvres de Victor Vasarely et parmi les visiteurs. ℹ️ Conditions d’accessibilité

Samedi 16 Septembre à 15h30

Dimanche 17 Septembre à 11h00

Durée 30 minutes

Gratuit Fondation Vasarely Jas de Bouffan 1 av Marcel Pagnol, 13090 Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur http://www.fondationvasarely.org Classée au Titre des Monuments Historiques le 25 novembre 2013. Conçu par Vasarely avec la collaboration des architectes Jean Sonnier, Dominique Ronsseray et Claude Pradel-Lebar, le bâtiment de 5.000 m2 est un exemple de l’urbanisme que veut promouvoir la Fondation. Seize modules à base hexagonale sont imbriqués dans un gigantesque jeu de construction utilisant la technologie et les matériaux privilégiés par le mouvement moderne. Cette structure alvéolée présente 44 intégrations architecturales monumentales, dont le fil conducteur est l’art optique. Crédit photo : EDIKOM Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:30:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

