Visites guidées Fondation Vasarely Aix-en-Provence, 16 septembre 2023, Aix-en-Provence.

Visites guidées 16 et 17 septembre Fondation Vasarely Gratuit sur réservation sur eventbrite et/ou notre site internet

Visite découverte (Histoire, architecture, collection)

Guidé par nos médiateurs, vous aurez l’occasion d’embarquer pour un voyage au cœur de l’univers géométrique de Victor Vasarely. De la biographie de Victor Vasarely en passant par ses expérimentations, ses productions d’ateliers jusqu’à son rêve de bâtir une fondation, la vie et l’œuvre du maître plasticien n’auront plus de secrets pour vous. Sur un parcours d’une heure, vous suivrez les médiateurs de la Fondation pour découvrir l’exposition permanente Vasarely Plasticien. Puis vous partirez explorer les intégrations monumentales du père de l’Op Art afin de percer les secrets des illusions d’optique, qui tenteront de piéger votre regard.

Durée 1h

Samedi 16 et dimanche 17 Septembre

Fondation Vasarely de 14h30 à 15h30 – Gratuit – Réservations sur eventbrite – site internet www.fondationvasarely.org

Visite guidée de l’exposition temporaire « Vasarely avant l’Op, une abstraction européenne 1945-1955 »

A travers cette exposition en partenariat avec le Centre Pompidou, vous aurez l’occasion d’appréhender les œuvres de Victor Vasarely et de 24 autres artistes qu’il a fréquenté au cours de sa carrière, notamment dans le cadre de l’école de Paris et du réseau d’artistes de la galeriste parisienne Denise René. C’est au total 35 œuvres exceptionnelles qui sont présentées à la Fondation Vasarely, de Schneider, Atlan, Dewasne, Soulages en passant par Mortensen et Boisecq. Avec l’éclairage de nos médiateurs, vous découvrirez l’expression abstraite d’artistes Français et Européens sur la période après-guerre, et comment chacun et chacune s’est approprié l’art abstrait.

Durée 30 minutes

Samedi 16 et dimanche 17 Septembre

Fondation Vasarely de 16h00 à 16h30 – Gratuit – Réservations sur eventbrite – site internet www.fondationvasarely.org

Fondation Vasarely Jas de Bouffan 1 av Marcel Pagnol, 13090 Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur http://www.fondationvasarely.org [{« link »: « http://www.fondationvasarely.org »}] Classée au Titre des Monuments Historiques le 25 novembre 2013. Conçu par Vasarely avec la collaboration des architectes Jean Sonnier, Dominique Ronsseray et Claude Pradel-Lebar, le bâtiment de 5.000 m2 est un exemple de l’urbanisme que veut promouvoir la Fondation. Seize modules à base hexagonale sont imbriqués dans un gigantesque jeu de construction utilisant la technologie et les matériaux privilégiés par le mouvement moderne. Cette structure alvéolée présente 44 intégrations architecturales monumentales, dont le fil conducteur est l’art optique.

Crédit photo : EDIKOM

