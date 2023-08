Concert de l’Harmonie Municipale d’Aix-en-Provence Fondation Vasarely Aix-en-Provence, 16 septembre 2023, Aix-en-Provence.

Concert de l’Harmonie Municipale d’Aix-en-Provence Samedi 16 septembre, 11h00 Fondation Vasarely Gratuit sur réservation via eventbrite et/ou notre site internet

C’est un voyage onirique que l’Harmonie Municipale d’Aix en Provence, représentée sous la direction de Sylvain Guignery, vous propose pour ces Journées Européennes du Patrimoine dans le cadre prestigieux de la Fondation Vasarely.

Ce samedi 16 septembre 2023, s’affranchissant du temps et de l’espace, le concert vous emmènera des Aurores Boréales vers les rythmes envoûtants des Suites d’Aladdin et des murmures du vent de Whispering wind. L’Harmonie Municipale interprétera des œuvres de Rossano Galante, Maxime Aulio, Carl Nielsen, John Williams et Aram Khamchaturian pour une durée approximative d’une heure.

Au programme :

Aurora borealis, Rossano Galante

Aladdin’s Suite (extraits), Carl Nielsen (arr. Johan de Meij)

Star Wars, John Williams

Adagio of Spartacus and Phrygia, Aram Khatchaturian (arr. George Moreau)

Whispering wind, Maxime Aulio

Indiana Jones selection, John Williams (arr. Hans van der Heide)

ℹ️ Conditions d’accessibilité

Samedi 16 Septembre

Fondation Vasarely, à 11h00

Gratuit – Réservations sur eventbrite – site internet www.fondationvasarely.org,

70 places disponibles

Fondation Vasarely Jas de Bouffan 1 av Marcel Pagnol, 13090 Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur http://www.fondationvasarely.org [{« link »: « http://www.fondationvasarely.org »}] Classée au Titre des Monuments Historiques le 25 novembre 2013. Conçu par Vasarely avec la collaboration des architectes Jean Sonnier, Dominique Ronsseray et Claude Pradel-Lebar, le bâtiment de 5.000 m2 est un exemple de l’urbanisme que veut promouvoir la Fondation. Seize modules à base hexagonale sont imbriqués dans un gigantesque jeu de construction utilisant la technologie et les matériaux privilégiés par le mouvement moderne. Cette structure alvéolée présente 44 intégrations architecturales monumentales, dont le fil conducteur est l’art optique.

Crédit photo : EDIKOM

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

©KOD-LILA, 1965, ©FOLKOKTA, 1974, Victor Vasarely, ©ADAGP, Paris, 2023