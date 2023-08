Visite libre Fondation Vasarely Aix-en-Provence, 16 septembre 2023, Aix-en-Provence.

Visite libre 16 et 17 septembre Fondation Vasarely Conditions d’accessibilité

Samedi 16 et dimanche 17 Septembre

Fondation Vasarely de 10h00 à 18h00 – Gratuit

Parking – 180 cm

Dans le cadre de la 40ème édition des Journées Européennes du Patrimoine, la Fondation Vasarely, ouvre ses portes gratuitement au public pour des visites guidées, des ateliers créatifs et des micro-visites, destinés aux adultes et aux enfants afin de partager avec tous et toutes l’univers du plasticien Victor Vasarely. Lieu emblématique d’Aix en Provence, le bâtiment est classé au titre des Monuments Historiques, depuis le 14 janvier 2013, célébrant ainsi les 40 ans après la pose de la première pierre, le 16 décembre 1973. De plus, la Fondation Vasarely, a reçu du Ministère de la Culture l’appellation Musée de France en décembre 2020. Véritable aboutissement de l’œuvre de Victor Vasarely, cette institution de droit privé, reconnue d’utilité publique en 1971, a été fondée par le plasticien-mécène et son épouse Claire. Pensée comme un lieu ouvert et tournée vers l’avenir, elle pérennise le nom de l’œuvre de l’Op Art et constitue un véritable laboratoire d’idées pour les générations futures d’artistes, scientifiques, industriels, chercheurs, architectes et étudiants.

Fondation Vasarely Jas de Bouffan 1 av Marcel Pagnol, 13090 Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur http://www.fondationvasarely.org Classée au Titre des Monuments Historiques le 25 novembre 2013. Conçu par Vasarely avec la collaboration des architectes Jean Sonnier, Dominique Ronsseray et Claude Pradel-Lebar, le bâtiment de 5.000 m2 est un exemple de l’urbanisme que veut promouvoir la Fondation. Seize modules à base hexagonale sont imbriqués dans un gigantesque jeu de construction utilisant la technologie et les matériaux privilégiés par le mouvement moderne. Cette structure alvéolée présente 44 intégrations architecturales monumentales, dont le fil conducteur est l’art optique.

Crédit photo : EDIKOM

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©Fondation Vasarely, Centre Architectonique, ©ADAGP, Paris, 2023, 1976