Les visites guidées découvertes Samedi 13 mai, 19h30, 21h00 Fondation Vasarely Gratuit sur réservation

● Les visites découvertes (Histoire, architecture, collections permanentes)

Guidé par la pensée visionnaire du plasticien, le médiateur propose un parcours de visite invitant le public à s’immerger dans l’univers de Victor Vasarely. Cette mise en lumière, à travers la richesse de la collection présentée, illustrera son itinéraire parcouru, de l’art graphique à la “cité polychrome du bonheur”, afin de diffuser sa pensée universelle d’un art accessible à tous.

Horaires :

De 19h30 à 20h30, visite découverte

De 21h00 à 22h00, visite découverte

Fondation Vasarely 1 avenue Marcel Pagnol, 13090 Aix-en-Provence, Bouches du Rhône, Provence-Alpes-Côte d’azur, France Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 42 20 01 09 http://www.fondationvasarely.org https://fr-fr.facebook.com/pages/Fondation-VASARELY/122094354486335 [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/625232757007 »}] Reconnue au titre des Monuments Historiques le 14 janvier 2013, la Fondation Vasarely et ses 44 œuvres monumentales, accueille les familles, adultes, enfants, jeunes et scolaires afin de les guider dans la découverte de l’œuvre de Victor Vasarely. Au cœur de ce bâtiment lumino-cinétique, petits et grands se laissent transporter par les intégrations architectoniques. Univers troublant de l’illusion d’optique, où formes, couleurs et lignes se superposent, se mélangent, s’inversent, entraînant les enfants, comme les adultes, dans des jeux de découvertes ludiques. Jas de Bouffan N° de bus : 4 et 6, Arrêt Fondation Vasarely Voiture : Sortie Aix Ouest/Jas de Bouffan Parking à la Fondation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T19:30:00+02:00 – 2023-05-13T20:30:00+02:00

2023-05-13T21:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00

©DIA OR, 1956, GESTALT, 1969, Victor Vasarely, ©ADAGP, Paris, 2023, Fondation Vasarely