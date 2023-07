Persephone : Jeanne Vicerial et Leslie Moquin Fondation Thalie Arles, 5 juillet 2023, Arles.

Persephone : Jeanne Vicerial et Leslie Moquin 5 juillet – 16 septembre Fondation Thalie Entrée : 5 euros (sur réservation en ligne exclusivement) | Entrée libre du 3 au 9 juillet (Rencontres d’Arles) et du 21 au 27 août 2023 (Festival Agir pour le Vivant).

À Arles, la Fondation Thalie présente dans une maison du XVIIIe siècle au pied des Arènes l’exposition estivale Persephone de l’artiste-designer Jeanne Vicerial et de la photographe Leslie Moquin, en dialogue avec des commissions in situ des artistes Sylvie Auvray, Rina Banerjee et Adrien Vescovi et des oeuvres de la collection.

L’exposition dévoile de façon inédite les photographies de Leslie Moquin documentant les compositions vestimentaires que Jeanne Vicerial réalise durant le confinement alors qu’elle est pensionnaire de l’Académie de France à Rome – Villa Médicis (2019-2020). Ces images gardent la trace de pièces, souvent éphémères, conçues chaque jour durant quarante jours comme une sorte de collection printemps-été confiné. L’exposition présente en parallèle plusieurs sculptures vestimentaires de la série des « Vénus ouvertes ». Réalisées avec les fleurs des jardins de la Villa Médicis, elles constituent une réinterprétation de la Venerina de Clemente Susini, pièce emblématique de l’histoire de la représentation anatomique.

Un Pop-up est proposé durant l’été avec une sélection de céramiques de Anne Agbadou-Masson, ainsi que les livres des éditions de la Fondation et des éditions Ishtar.

La Fondation invite en octobre 2023 Elise Peroi, artiste française établie à Bruxelles, dans le cadre d’une résidence de production hors-les-murs en dialogue avec le territoire et les savoir-faire locaux.

Jeanne Vicerial :

Jeanne Vicerial (1991, vit et travaille à Paris) est une artiste, chercheuse et designer qui évolue entre l’artisanat, la recherche scientifique, l’art et le design. Diplômée de l’École des Arts Décoratifs de Paris, et doctorante SACRe (Sciences, Arts, Création, Recherche), elle met au point, grâce à un partenariat avec l’École des MINES ParisTech, un procédé robotique breveté permettant de produire des vêtements sur-mesure et sans chute : à la croisée du tissage, du tricot et de la dentelle, elle réalise ses créations sculpturales à partir d’un seul fil recyclé adapté à la morphologie unique de chaque modèle. Parallèlement, elle fonde le studio de recherche et de création « Clinique vestimentaire » après un passage chez Hussein Chalayan. Pensionnaire à l’Académie de France à Rome – Villa Médicis en 2019-2020, ses créations ont notamment été exposées au Palais de Tokyo à Paris (2018), à Rome (Villa Médicis et Palais Farnèse, 2020), à la Collection Lambert en Avignon (2021) et ont récemment intégré la collection du CNAP (Centre national des arts plastiques).

Leslie Moquin :

Diplômée de l’École Nationale Supérieure de la Photographie d’Arles (2013), Leslie Moquin (1986, vit et travaille à Paris) développe un travail mêlant les approches documentaires et poétiques dans une soigneuse équivoque. En 2021, elle reçoit le soutien du fonds d’aide à la photographie documentaire du CNAP pour son travail sur le pistage animal. La même année elle est lauréate d’une résidence de création à bord de la goélette scientifique Tara. Depuis 2022, elle collabore avec l’autrice Fanny Taillandier sur un projet de livre d’artiste (bourse ADAGP SGDL Arcane 2022). Son travail a été exposé aux Rencontres d’Arles (2013, 2017), au Musée d’art moderne de Bogota, au Palazzo Farnese ou encore à la Villa Médicis à Rome.

Informations pratiques :

Fondation Thalie 34 rue de l'amphithéâtre Arles 13200

