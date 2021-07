Les Tilleuls abbaye de royaumont Les Tilleuls, Val-d'Oise Fondation Royaumont – Quai Branly abbaye de royaumont Les Tilleuls Catégories d’évènement: Les Tilleuls

Avec le musée du quai Branly, Royaumont provoque le 21 août la rencontre du sitariste Ashraf Sharif Khan et de jeunes musiciens. Venez assister à la naissance de l’Académie de musiques transculturelles… – ● Un évènement annoncé dans l’Agenda du Collectif Musiques et Danses du monde en Ile de France. –

20€ plein tarif ; 15€ tarif réduit ; 10€ tarif jeune (-30 ans)

2021-08-21T17:00:00 2021-08-21T19:00:00

