Concert de l’Orchestre de l’Alliance à la Fondation Coubertin Samedi 16 septembre, 16h00 Fondation Pierre de Coubertin, Saint-Rémy-les-Chevreuse Entrée libre

Fondé en 1995 par Pejman Memarzadeh, l’Orchestre de l’Alliance est un ensemble innovant et engagé constitué de musiciens professionnels parmi les plus brillants de leur génération. Accueillies en résidence itinérante depuis 2017 dans les Yvelines, les Fantaisies musicales sillonnent le département pour partager la musique classique et cette année, dans le cadre du dispositif Olympiade culturelle pour tous, les valeurs de l’olympisme.

Fondation Pierre de Coubertin, Saint-Rémy-les-Chevreuse domaine Coubertin, 78470 Saint Rémy Lès Chevreuse Saint-Rémy-lès-Chevreuse 78470 Yvelines Île-de-France

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

