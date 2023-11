Labyrinthes Fondation Martin Bodmer Cologny, 30 novembre 2023, Cologny.

Labyrinthes 30 novembre 2023 – 6 avril 2024 Fondation Martin Bodmer 0.- CHF

Labyrinthes. Tel est le titre de la nouvelle exposition de la Fondation Matin Bodmer, hors les murs, en partenariat avec le Centre culturel du Manoir de Cologny.

Profondément ancré dans de nombreuses civilisations depuis des temps immémoriaux, le labyrinthe n’a jamais cessé d’interpeler et de fasciner les humains, qu’ils fussent écrivains, artistes, scientifiques ou pèlerins. Il représente tout à la fois un mythe, un lieu, une architecture, une métaphore.

Cette exposition, dont le commisaire est Sébastien Brugière, collaborateur scientifique et responsable de la médiation culturelle de la Fondation, présente, au travers une sélection de 17 photographies, comment, au fil de l’Histoire, ces méandres ont été cristallisés par la main de créateurs comme Giovanni Battista Piranèse, Pablo Picasso, Dante Alighieri ou Umberto Eco.

L’exposition Labyrinthes avait été présentée à près de 3000 visiteurs lors du salon artgenève 2022 ainsi qu’aux Bains de Pâquis, la même année.

Vernissage : 29 novembre 2023 à 18h30 au Centre culturel du Manoir de Cologny.

Visites guidées : samedi 2 décembre à 16h00 et dimanche 3 décembre à 15h30, dans le cadre du Marché de Noël organisé par la commune de Cologny.

Fondation Martin Bodmer Route Martin-Bodmer 19-21, 1223 Cologny Cologny 1223 +41 22 707 44 33 http://www.fondationbodmer.org http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/fondation-martin-bodmer/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-30T16:00:00+01:00 – 2023-11-30T18:00:00+01:00

2024-04-06T16:00:00+02:00 – 2024-04-06T18:00:00+02:00

Fondation Martin Bodmer / Naomi Wenger