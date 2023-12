Marché de Noël Fondation Manuel Rivera Ortiz Arles Catégories d’Évènement: ARLES

Bouches-du-Rhône Marché de Noël Fondation Manuel Rivera Ortiz Arles, 9 décembre 2023 10:00, Arles. Marché de Noël 9 et 10 décembre Fondation Manuel Rivera Ortiz Entrée libre Fondation Manuel Rivera Ortiz 18 rue de la Calade Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « http://www.instagram.com/lakabine.centredelimage/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T11:00:00+01:00 – 2023-12-09T20:00:00+01:00

2023-12-10T11:00:00+01:00 – 2023-12-10T20:00:00+01:00 kabine marché de noel Juliette Larochette Détails Heure : 10:00 Catégories d’Évènement: ARLES, Bouches-du-Rhône Autres Code postal 13200 Lieu Fondation Manuel Rivera Ortiz Adresse 18 rue de la Calade Ville Arles Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Fondation Manuel Rivera Ortiz Arles Latitude 43.676997 Longitude 4.628113 latitude longitude 43.676997;4.628113

Fondation Manuel Rivera Ortiz Arles Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arles/