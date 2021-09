Fondation Louis Jou Les Baux-de-Provence, 18 septembre 2021, Les Baux-de-Provence.

Fondation Louis Jou 2021-09-18 14:00:00 – 2021-09-19 18:00:00 Grand Rue Frédéric Mistral Fondation Louis Jou

Les Baux-de-Provence Bouches-du-Rhône

L’Equipe de l’Atelier du Livre vous accueille pour vous initier aux outils et techniques de la conservation-restauration des livres et des documents d’archives. Déambulez ensuite dans la bibliothèque de Louis Jou au première étage, et découvrez près de 5 000 récits de voyages réunis qui vous surprendront, vous enchanteront et vous divertiront. Ces livres sont exposés avec des bois gravés, différentes esquisses ainsi que des corrections apportées par Louis Jou jusqu’à la version définitive, qui révèlent les étapes successives de son travail.

Au sein de l’hôtel de Brion, découvrez l’atelier de reliure et de conservation du livre qui occupe le rez-de-chaussée.

