Art et Technique du livre 1 et 2 avril Fondation Louis Jou

Démonstration de restauration de reliures

Samedi 1 et dimanche 2 avril

Dans L’Atelier du Livre installé au coeur du bel Hôtel Renaissance Jean de Brion, François Vinourd et sa fille Marie, exercent l’activité de conservation- restauration du patrimoine écrit, en particulier archives, bibliothèques.

Pour cette nouvelle édition des JEMA, François et Marie souhaitent mettre en avant l’histoire de la reliure des origines à nos jours avec différents supports pédagogiques : maquettes à l’identique, documentation photographique et panneau explicatif.

Pour les périodes modernes et contemporaines, les exemples seront issus de la bibliothèque personnelle de Louis Jou. Cet historique sera également placé sous la problématique de la conservation et de la transmission des savoirs aux générations futures.

François Vinourd a été responsable de la section restauration au Centre de conservation du livre à Arles de 1989 à 2014. Il crée ensuite l’Atelier du Livre. Depuis 2021, il travaille avec sa fille, sur une activité répartie principalement en trois secteurs : la conservation de la bibliothèque de la Fondation Louis Jou, des prestations de restauration auprès des archives et bibliothèques et des formations en France mais aussi à l’étranger (en Grèce, Égypte, Liban, etc.). Il poursuit en parallèle des recherches sur les reliures anciennes orientales : byzantines et syriaques.

Marie Vinourd est diplômée d’un master recherche Civilisations du monde anglophone. Également passionnée par le patrimoine écrit, elle a effectué plusieurs missions, et stages en Grèce, au Liban et en France, notamment avec son père au Centre de conservation du livre d’Arles. Enrichie de ces expériences, elle s’associe à l’activité de l’Atelier du Livre tout en préparant un diplôme de reliure et de conservation préventive.

Démonstrations de gravure sur bois

Samedi 1 avril

Dans l’Atelier de Louis Jou, qui fait face à l’Hôtel de Brion, vous assisterez grâce à Jean-Louis Estève et Christian Paput, au tirage de gravures sur bois, sur les presses historiques du Maître typographe, premiers modèles de presse entièrement en métal : les Stanhope.

A cette occasion, la presse à taille-douce de l’atelier, sera remise en route. Les deux techniques de gravure sur bois : le bois de fil et le bois debout vous seront expliquées.

Jean-Louis Estève enseigne les techniques traditionnelles d’impression de 1976 à 2012 à l’École Estienne. Il est à l’origine de la création du Laboratoire d’Expérimentation Graphique (LEG). Il est également spécialiste des papiers, en particulier des papiers dits « arabo-islamiques ». Il pratique la typographie et la gravure dans son atelier de Font d’Aleine.

Christian Paput, est graveur-conservateur au Cabinet des Poinçons (Imprimerie Nationale) de 1982 à 2005. Président des Amis du Musée Muséum départemental des Hautes-Alpes, il pratique la gravure, la sculpture, et la typographie dans son atelier Porte Latine à Tallard.

Ateliers enfants : Initiation à la composition typographique

Dimanche 2 avril

Les enfants pourront s’initier à la composition typographique avec des caractères prélevés dans les casses. Ils procéderont au tirage sur la presse à bras et réaliseront des gravures sur lino. Ces ateliers sont gratuits.

Réservez un créneau horaire pour assister aux différentes démonstrations dans l’Atelier du Livre et l’Atelier Louis Jou. Les animations destinées aux enfants se font également sur réservation.

Réservations auprès de l’Office de tourisme des Baux-de-Provence, Tél. 04 90 54 34 39 ou sur tourisme@lesbauxdeprovence.com

Fondation Louis Jou Grand rue, 13520 Les Baux-de-Provence Les Baux-de-Provence 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « http://www.fondationlouisjou.org »}, {« type »: « email », « value »: « contact@fondationlouisjou.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 90 54 34 17 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:30:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:30:00+02:00 – 2023-04-02T17:00:00+02:00

livre ancien livre contemporain

Atelier du Livre