Maison La Roche, le samedi 16 octobre à 10:00

Visite guidée toutes les 30 minutes de 10h à 18h. Conçue et construite entre 1923 et 1925 par Le Corbusier et Pierre Jeanneret, la Maison La Roche est, dès la fin des années 20, abondamment photographiée et admirée. Elle contribuera, comme l’ensemble des villas puristes, à imposer Le Corbusier comme le maître de la modernité en architecture. Selon le souhait de son commanditaire, Raoul La Roche, la maison se divise en deux parties : la galerie qui présentait sa collection de peintures et ses appartements privés.

Entrée libre, sans réservation

