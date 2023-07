Visite de la Ruche Cité d’Artistes Fondation La Ruche-Seydoux Paris, 16 septembre 2023, Paris.

Visite de la Ruche Cité d’Artistes 16 et 17 septembre Fondation La Ruche-Seydoux Les visites des espaces extérieurs sont accessibles aux personnes à mobilité réduite avec accompagnant. Accès à la Coupole de La Rotonde par escalier

La Ruche est une cité d’artistes de Montparnasse, construite en 1902 par le sculpteur Alfred Boucher à partir de matériaux et d’éléments de l’Exposition universelle de 1900 et notamment du pavillon des Vins de Bordeaux conçu par Gustave Eiffel.

Projet cosmopolite dès sa création, La Ruche accueille des artistes venus du monde entier : une première vague avec les artistes juifs fuyant les pogroms : Soutine, Zadkine, Chagall, Krémègne… Puis Fernand Léger, Cendrars, Apollinaire, Rebeyrolle, Martial Raysse, Arroyo, Titina Masseli, Klaus Michael Grüber, Bruno Bayen…

Créée en 1973 par Bernard Anthonioz, Geneviève et René Seydoux alors que la cité était menacée de destruction, la Fondation La Ruche-Seydoux a pour mission d’assurer la pérennité du projet d’Alfred Boucher : faire de La Ruche un lieu vivant ouvert à tous les arts. Une quarantaine d’artistes y travaillent aujourd’hui, peintres, sculpteurs, photographes, vidéastes, scénographes venus d’Irak, d’Iran, de Grèce, des Etats-Unis, d’Argentine, notamment Jean-Michel Alberola, Isabelle Geoffroy-Dechaume, Himat, Ernest Pignon-Ernest, Nelly Maurel, Jean-Michel Meurice, Nicky Rieti, etc

La Ruche est une cité d'artistes de Montparnasse, construite en 1903 par le sculpteur Alfred Boucher à partir de matériaux et d'éléments de l'Exposition universelle de 1900 et notamment du pavillon des Vins de Bordeaux conçu par Gustave Eiffel.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Michaël Gaumnitz – Fondation La Ruche-Seydoux