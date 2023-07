Séances de films muets en ciné-concert Fondation Jérôme Seydoux-Pathé Paris Catégorie d’Évènement: Paris Séances de films muets en ciné-concert Fondation Jérôme Seydoux-Pathé Paris, 16 septembre 2023, Paris. Séances de films muets en ciné-concert 16 et 17 septembre Fondation Jérôme Seydoux-Pathé En fonction des places disponibles. Capacité de la salle : 68 places. La salle Charles Pathé, dédiée aux films muets tout au long de l’année, présentera pendant ces deux jours un programme de films sur le thème du sport, numérisés par la Fondation Pathé et témoignant de la variété du catalogue (séance d’environ 30 minutes). Les séances sont accompagnées au piano par les élèves de la classe d’improvisation de Jean-François Zygel (Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris). Détails du programme :

Rigadin est un fameux escrimeur, 1912

Les Débuts d’un patineur, 1907

Boireau, roi de la boxe, 1912

Madame fait du sport, 1908

Fondation Jérôme Seydoux-Pathé
73 avenue des Gobelins 75013 Paris

La Fondation Jérôme Seydoux-Pathé, reconnue d'utilité publique en 2006, œuvre à la conservation et à la mise à disposition du public du patrimoine historique de la société Pathé. Derrière la façade sculptée par Auguste Rodin vers 1869, l'architecte Renzo Piano a édifié une coque de cinq étages recouvertes de 5000 volets protecteurs. Élevé au milieu d'un jardin, le bâtiment contemporain a été inauguré en septembre 2014 et abrite désormais le nouveau siège de la Fondation.

