Visite libre du bâtiment de Renzo Piano Fondation Jérôme Seydoux-Pathé Paris, 16 septembre 2023, Paris.

Visite libre du bâtiment de Renzo Piano 16 et 17 septembre Fondation Jérôme Seydoux-Pathé En fonction des places disponibles

La Fondation Jérôme Seydoux-Pathé, reconnue d’utilité publique en 2006, œuvre à la conservation et à la mise à disposition du public du patrimoine historique de la société Pathé. Derrière la façade sculptée par Auguste Rodin vers 1869, l’architecte Renzo Piano a édifié une coque de cinq étages recouverts de 5000 volets protecteurs. Élevé au milieu d’un jardin, le bâtiment contemporain a été inauguré en septembre 2014 et abrite le siège de la Fondation. La devenue célèbre coque de verre au 5ème étage abrite les bureaux et l’accueil des chercheurs. Cet espace est exceptionnellement ouvert en accès libre durant les Journées européennes du Patrimoine.

Fondation Jérôme Seydoux-Pathé 73 avenue des Gobelins 75013 Paris Paris 75013 Paris 13e Arrondissement Paris Île-de-France 01 83 79 18 96 http://www.fondation-jeromeseydoux-pathe.com Métro Gobelins ou Place d'Italie

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00

Fondation Jérôme Seydoux – Pathé