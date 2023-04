BOURSE JEUNE SCÉNARISTE TV – FONDATION JEAN-LUC LAGARDÈRE Fondation Jean-Luc Lagardère Catégorie d’Évènement: Paris

BOURSE JEUNE SCÉNARISTE TV – FONDATION JEAN-LUC LAGARDÈRE Fondation Jean-Luc Lagardère, 6 juin 2023, . BOURSE JEUNE SCÉNARISTE TV – FONDATION JEAN-LUC LAGARDÈRE Mercredi 7 juin, 00h00 Fondation Jean-Luc Lagardère Dossier à établir sur le site de la fondation. Cette bourse est attribuée à un.e jeune scénariste (ou à une équipe d’auteur.e.s : scénariste et dialoguiste, co-scénaristes, co- dialoguistes) proposant un projet de scénario pour la télévision ou les plateformes (unitaire, sitcom, série, mini-série, short). Elle permet au(x) lauréat.e(s) de développer le scénario définitif d’un unitaire. Dans les autres cas, cette bourse devra permettre de développer la bible définitive et le scénario définitif du pilote. Dates : candidater avant le 7 Juin 2023. Pour qui ? Scénaristes de moins de 35 ans, accompagnés. Prérequis d’expérience : Le candidat doit déjà avoir obtenu un contrat d’écriture avec un producteur pour un précédent projet de fiction que le projet ait abouti ou non. Quel format ? projet de série de fiction (tous genres, tous formats) en langue française pour la télévision ou les plateformes (série feuilletonnante ou bouclée, mini-série, sitcom, short, etc…). Quel Prix ? Dotation de 15000€ Fondation Jean-Luc Lagardère 42 Rue Washington, 75008 Paris 75008 Quartier du Faubourg-du-Roule Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://fondation-jeanluclagardere.com/bourses/presentation/scenariste-tv »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 40 69 18 74 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

