GUERRE EN UKRAINE : la liberté de la presse en temps de guerre Fondation Jean Jaurès, 6 décembre 2022, Paris. GUERRE EN UKRAINE : la liberté de la presse en temps de guerre Mardi 6 décembre, 19h00 Fondation Jean Jaurès

Entrée libre sur inscription

Pendant la table ronde, Vladimir Kazanevsky, Elena Voloshine et Pierre Haski poseront la question de la liberté de la presse en temps de « guerre de l’information » ou de la « guerre des récits ». Fondation Jean Jaurès 12 Cité Malesherbes 75009 Paris Quartier Saint-Georges Paris 75009 Île-de-France Cartooning for Peace, la Fondation Jean Jaurès, L’Ambassade d’Ukraine en France et Les Amis de la culture ukrainienne en France organisent une table-ronde :

« Guerre en Ukraine : la liberté de la presse en temps de guerre ». La guerre en Ukraine, déclenchée par Vladimir Poutine, nous renvoie aux heures les plus sombres de l’Histoire.

À la guerre des armes, qui entraîne son lot tragique de victimes civiles, s’ajoute aussi celle des mots et des images.

On parle alors de la « guerre de l’information » ou de la « guerre des récits ». Elle accentue les dangers de la désinformation, de la propagande, de la censure… et pose la question de la liberté de la presse en temps de guerre.

Dès lors, comment témoigner, analyser, dessiner, dénoncer et garantir une information fiable ? Nous en débattrons avec :

?️ Vladimir Kazanevsky, dessinateur de presse ukrainien, membre de Cartooning for Peace

?️ Elena Volochine, journaliste franco-russe à France 24

?️ Pierre Haski, journaliste spécialiste des questions internationales, président de Reporters sans frontières

Modérateur : ?️ Jérémie Peltier, directeur général de la Fondation Jean Jaurès En partenariat avec Amnesty International, France Médias Monde, Reporters Sans Frontières.

