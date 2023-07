Visite guidée de l’expostition « Cohabiter » Fondation GoodPlanet Paris, 16 septembre 2023, Paris.

Visite guidée de l’expostition « Cohabiter » 16 et 17 septembre Fondation GoodPlanet Accessible dès 7 ans, inscription sur place, dans la mesure des places disponibles. La visite guidée est susceptible d’être annulée en fonction de la météo.

Accompagné d’un.e médiateur.rice GoodPlanet, participez à notre visite guidée pour ouvrir les yeux sur l’incroyable diversité du vivant dans le monde !

L’exposition extérieure « Cohabiter, Prix de Photographie Environnementale de la Fondation Prince Albert II de Monaco », offre un regard sublimé sur la faune et la flore du monde entier.

A travers un parcours en trois étapes : une incroyable diversité, un monde fragile et enfin des raisons d’espérer, prenez pleinement conscience de la beauté et de la vulnérabilité du monde vivant…

Accessible dès 7 ans, inscription sur place, dans la mesure des places disponibles.

La visite guidée est susceptible d’être annulée en fonction de la météo.

Fondation GoodPlanet 1 carrefour de Longchamp 75016 Paris Paris 75016 Quartier de la Muette Île-de-France 01 48 42 01 01 https://www.goodplanet.org/fr/agenda/ https://www.goodplanet.org/fr/ Créée en 2005 dans le prolongement du travail artistique et de l’engagement pour l’environnement de Yann Arthus-Bertrand, la Fondation GoodPlanet, reconnue d’utilité publique, a pour objectifs de placer l’écologie et l’humanisme au cœur des consciences et de susciter l’envie d’agir concrètement pour la terre et ses habitants.

Pour remplir cette mission, tous les week-ends, elle accueille les Franciliens au domaine de Longchamp, dans le bois de Boulogne, pour des activités riches et variées (entrée libre et gratuite). EN MÉTRO ET RER Ligne 1 : station Porte Maillot (prendre la sortie André Maurois) + bus 244 Ligne 10 : station Porte d’Auteuil + bus 241 RER C : station Neuilly – Porte Maillot + bus 244 EN BUS Ligne 244 – arrêt Longchamp-GoodPlanet Ligne 241 – arrêt Les Moulins – Camping Ligne 70 (uniquement en semaine ) – arrêt Les Moulins – Camping Ligne 43 (uniquement les weekends) – arrêt Longchamp-GoodPlanet EN TRAM Tram T2 – arrêt Suresnes-Longchamp // En vélo : stations vélib (devant la Fondation et à Suresnes)

