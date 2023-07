Découverte de l’exposition « Passeurs de sons, la collection d’Armand Amar » Fondation GoodPlanet Paris, 16 septembre 2023, Paris.

Découverte de l’exposition « Passeurs de sons, la collection d’Armand Amar » 16 et 17 septembre Fondation GoodPlanet Entrée libre

Les musiciens conférenciers et médiateurs du Quai Branly vous guiderons pour une découverte active et ludique de l’exposition Passeurs de Sons, samedi et dimanche de 14h à 19h. Un voyage pour les grands et petits, émaillée d’histoires autour de la musique et des instruments, et de démonstrations musicales participatives.

« Passeurs de Sons », ce sont plus de 800 instruments de musique traditionnelle issus de la collection privée d’Armand Amar présentés pour la première fois ensemble dans une exposition unique. Des plus imposants tambours japonais aux plus fines guimbardes mongoles, le compositeur de la bande originale du film et de l’exposition HUMAN nous fait ainsi découvrir l’universalité de la musique traditionnelle.

Fondation GoodPlanet 1 carrefour de Longchamp 75016 Paris Paris 75016 Quartier de la Muette Île-de-France 01 48 42 01 01 https://www.goodplanet.org/fr/agenda/ https://www.goodplanet.org/fr/ Créée en 2005 dans le prolongement du travail artistique et de l’engagement pour l’environnement de Yann Arthus-Bertrand, la Fondation GoodPlanet, reconnue d’utilité publique, a pour objectifs de placer l’écologie et l’humanisme au cœur des consciences et de susciter l’envie d’agir concrètement pour la terre et ses habitants.

Pour remplir cette mission, tous les week-ends, elle accueille les Franciliens au domaine de Longchamp, dans le bois de Boulogne, pour des activités riches et variées (entrée libre et gratuite). EN MÉTRO ET RER Ligne 1 : station Porte Maillot (prendre la sortie André Maurois) + bus 244 Ligne 10 : station Porte d’Auteuil + bus 241 RER C : station Neuilly – Porte Maillot + bus 244 EN BUS Ligne 244 – arrêt Longchamp-GoodPlanet Ligne 241 – arrêt Les Moulins – Camping Ligne 70 (uniquement en semaine ) – arrêt Les Moulins – Camping Ligne 43 (uniquement les weekends) – arrêt Longchamp-GoodPlanet EN TRAM Tram T2 – arrêt Suresnes-Longchamp // En vélo : stations vélib (devant la Fondation et à Suresnes)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

© Passeurs de sons – tous droits réservés.