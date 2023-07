Ateliers de sensibilisation Fondation GoodPlanet Paris, 16 septembre 2023, Paris.

Ateliers de sensibilisation 16 et 17 septembre Fondation GoodPlanet

Découvrez les divers ateliers de sensibilisation à la Fondation GoodPlanet !

Au programme : atelier Land’art, escape game, balade dans le parc du domaine longchamp, visite guidée, jeux de piste autour des expositions, ateliers les petits détectives de la biodiversité et encore pleins d’autres animations !

Fondation GoodPlanet 1 carrefour de Longchamp 75016 Paris

Créée en 2005 dans le prolongement du travail artistique et de l'engagement pour l'environnement de Yann Arthus-Bertrand, la Fondation GoodPlanet, reconnue d'utilité publique, a pour objectifs de placer l'écologie et l'humanisme au cœur des consciences et de susciter l'envie d'agir concrètement pour la terre et ses habitants.

Pour remplir cette mission, tous les week-ends, elle accueille les Franciliens au domaine de Longchamp, dans le bois de Boulogne, pour des activités riches et variées (entrée libre et gratuite).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00

2023-09-17T11:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00

