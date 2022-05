Fondation GAN – aide à la création (dépôt) Paris, 21 juin 2022, Paris.

[**>> lien vers le site**](https://www.fondation-gan.com/devenir-laureat/) Depuis 35 ans, la Fondation œuvre en faveur de la création cinématographique. A ce jour, plus de 220 cinéastes ont pu réaliser leur projet avec son soutien. L’Aide à la Création de la Fondation s’adresse à des projets de 1er et 2nds longs métrages de fiction cinéma en prises de vues réelles, sélectionnés sous la forme de scénario (en langue française). Les projets doivent être déposés par des sociétés de production de films de long métrage domiciliées en France ; qu’il s’agisse de projets de films français ou de coproductions internationales, la production française doit être majoritaire. **Modalités de dépôt** Le dépôt du projet se fait uniquement en ligne sur le site de la Fondation par le biais d’un formulaire (visible durant la période de dépôt). Deux appels à projets se tiennent chaque année, en décembre et en juin. **Dates de dépôt 2022:** Le prochain appel à projets pour l’Aide à la Création 2022 se tiendra **du lundi 21 juin à 10h au lundi 27 juin à 17h** (avec une plénière courant octobre). Pour soumettre son projet à la Fondation, le producteur doit remplir en ligne le formulaire d’inscription (visible uniquement pendant la période de dépôt) et joindre impérativement tous les éléments demandés, sous la forme d’**un document pdf unique (10 Mo maximum)**. Tout dossier incomplet sera refusé. Nota bene: Nous vous rappelons également que le tournage ne doit pas avoir lieu avant la plénière. Toutes les modalités de dépôt sont détaillées dans le règlement à télécharger en colonne de droite avec la fiche projet. La Fondation se réserve le droit de clôturer les inscriptions avant la date limite de dépôt si les candidatures sont trop nombreuses. Tous les navigateurs web ne permettant pas de remplir les formulaires en ligne, nous vous conseillons de télécharger la fiche projet et de la compléter avec le logiciel gratuit Adobe Reader. NB: Si vous rencontrez un problème lors du dépot de votre projet, merci de ne pas le renvoyer une seconde fois mais plutôt de contacter Emilie Voisin ([[emilie.voisin@gan.fr](mailto:emilie.voisin@gan.fr)](mailto:emilie.voisin@gan.fr) / 01 70 94 25 12) et de voir directement avec elle la procédure à suivre.

