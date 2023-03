Visite découverte du jardin de sculptures d’eau à la Fondation François Schneider Fondation François Schneider, 2 juin 2023, Wattwiller.

Visite découverte du jardin de sculptures d’eau à la Fondation François Schneider 2 – 4 juin Fondation François Schneider Tarif normal : 8€ | Tarif réduit : 4 €

Le jardin offre une promenade réjouissante au milieu d’oeuvres permanentes des 20ème et 21ème siècles. La plupart sont activées par des jeux d’eau, pour le plaisir des petits et grands visiteurs.

L’eau jaillit en cascade de la monumentale Nana de Star Fountain de Niki de Saint-Phalle et ruisselle des Toupies d’eau d’Ilana Isehayek. Elle épouse les crêtes vosgiennes qu’évoque l’installation de Sylvie de Meurville et fait étinceler les sphères en acier de Pol Bury. L’anneau de pirate de Clément Borderie gèle ou dégèle au fil des saisons et vient se greffer dans le bâtiment. Lorella Abenavolli présente un cube minimaliste où l’eau s’écoule en une surface plane parfaite.

Chacun des lauréats de Talents Contemporains (4ème édition et 8ème édition), Renaud Auguste-Dormeuil et Rachael Louise Bailey y ont également installé leurs oeuvres.

Dans le grand bassin From Here to there de Renaud Auguste-Dormeuil, l’eau reflète le mouvement des nuages avant d’être envoyée par- delà le Pacifique à travers un tunnel imaginaire.

Préoccupée par les questions environnementales, Rachael Louise Bailey a conçu une grosse sphère de chambres à air, qui répond visuellement au vortex du bassin voisin de Renaud Auguste-Dormeuil.

Fondation François Schneider 27 rue de la première armée 68700 Wattwiller Wattwiller 68700 Haut-Rhin Grand Est 03 89 82 10 10 http://fondationfrancoisschneider.org https://www.instagram.com/fondationfrancoisschneider/ [{« type »: « email », « value »: « info@fondationfrancoisschneider.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 89 82 10 10 »}] Entre forêt et montagne dans un petit village alsacien, la Fondation François Schneider est abritée dans une ancienne usine d’embouteillage transformée en centre d’art où les espaces jouent sur la transparence et la lumière. La nature, l’art et l’éducation y conversent joyeusement et se rencontrent au fil de l’eau. L’une des particularités de la Fondation est d’avoir élu cette thématique comme centrale à la programmation artistique. Les œuvres du concours forment aujourd’hui une collection unique, questionnant cet élément vital, source de l’humanité, de manière plastique, poétique, esthétique, géographique, politique ou encore scientifique. Parking sur place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T12:00:00+02:00 – 2023-06-02T18:00:00+02:00

2023-06-04T12:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00

© Pierre L’Excellent