Journée jeune public – SYMBIOSIUM_Cosmogonies Spéculatives Fondation Fiminco, 18 mars 2023, Romainville.

Journée jeune public – SYMBIOSIUM_Cosmogonies Spéculatives Samedi 18 mars, 14h00 Fondation Fiminco Entrée libre

Le samedi 18 mars les jeunes publics sont invités à venir découvrir les espaces d’exposition accompagné de médiateur.trice.s pour un ” goûter sauvage ” et des ateliers de pratiques artistiques.

Au programme : la participation à un mandala végétale et collage de sérigraphies sur la façade de la fondation, des ateliers de peintures comestibles, des blind test odorants , des lectures de conte autour d’une œuvre de l’exposition ! Chaque visiteur devient protagoniste d’une exposition vivante.

Les œuvres seront activées par les interventions des artistes et des publics tout au long de l’exposition.

Fondation Fiminco 43, rue de la Commune de Paris 93230 Romainville Romainville 93230 Seine-Saint-Denis Île-de-France 01 83 75 94 75 https://www.fondationfiminco.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://cwb.fr/agenda/journee-jeune-public-symbiosium-cosmogonies-speculatives »}, {« type »: « phone », « value »: « 0153019696 »}, {« type »: « email », « value »: « info@cwb.fr »}] La Fondation Fiminco réinvestit une ancienne friche industrielle à Romainville, accessible par le métro, aux portes de Paris, afin d’en faire un lieu ressources au service des artistes du monde entier et ouvert à tous les publics. Pensé pour les artistes, ce nouveau lieu met à leur disposition des espaces, des outils et un accompagnement afin de leur permettre de se constituer un environnement de travail idéal, favorisant la rencontre entre toutes les formes d’art. Métro : Ligne 5 – arrêt Bobigny-Pantin-Raymond Queneau Bus : 147 – arrêt Église de Pantin-Metro 145 et 318 – arrêt Louise Dory Velib : Station n°32303 – Gaston Roussel – Commune de Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-18T14:00:00+01:00 – 2023-03-18T18:00:00+01:00

2023-03-18T14:00:00+01:00 – 2023-03-18T18:00:00+01:00

Paris Romainville

DR