L’exposition « Horizons Olfactifs » propose aux visiteurs de considérer ce que l’on appelle “art” par le souffle.

Fondation Espace Écureuil 3 Place du Capitole, 31000 Toulouse, France Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie Métro : ligne A – station Capitole

05 62 30 23 30 http://caisseepargne-art-contemporain.fr/ La Fondation Espace Écureuil est un lieu d’exposition dédié à l’art contemporain. Situé place du Capitole, il est mécéné par la Caisse d’Épargne Midi-Pyrénées.

Voyage dans une autre histoire de l’art. Une histoire où l’œil n’est plus roi, où l’intellect n’est plus seul à diriger l’expérience, et où la contemplation n’est plus à distance, mais absorbée tout près pour être logée non loin du cœur. L’exposition « Horizons Olfactifs » propose aux visiteurs et aux visiteuses de faire un mouvement de côté et de considérer ce que l’on appelle “art” par le souffle. Car du voir au sentir, il n’y a qu’un pas et les artistes, depuis le début du XXe siècle, n’ont de cesse de l’enjamber.

Les marches sont et restent multiples : les odeurs plastiques, bavardes, envisagent tout. Du récit de soi à celui d’autrui, de la représentation à la présentation, du concept aux figurations, des projections aux jeux de mémoire, l’art s’inhale comme se respire la vie.

Sandra Barré, chercheuse, critique et curatrice spécialiste de l’histoire de l’art olfactif



2023-01-20T09:00:00+01:00

2023-03-18T18:00:00+01:00

© François Talairach