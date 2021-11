Albi Fondation du Bon Sauveur d'Alby Albi, Tarn Fondation du Bon Sauveur d’Alby Fondation du Bon Sauveur d’Alby Albi Catégories d’évènement: Albi

Ouverture du musée Benjamin Pailhas, bibliothèque médicale, chapelle cimetière des soeurs dans le cadre des Journées du Patrimoine . Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h Concert d’orgue à la chapelle le dimanche à 17h Ouverture des bâtiments historiques Fondation du Bon Sauveur d’Alby 7 Rue de Lavazière 81000 Albi Albi Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-09-21T10:00:00 2019-09-21T11:00:00;2019-09-22T10:00:00 2019-09-22T11:00:00

