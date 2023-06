Fondation Bon Sauveur d’Alby : braderie en musique pour favoriser l’inclusion Fondation du Bon Sauveur d’Alby Albi, 21 juin 2023, Albi.

Les associations de patients de la Fondation, en lien avec les structures extérieures qui travaillent dans le champ de la santé mentale proposeront des stands présentant des réalisations de patients, des bijoux, accesoires de mode, décorations, pâtisseries …mais également des stands d’information sur les accueils et les domaines d’activités et de prise en charge dans le domaine du handicap (APAJH, AGAPEI, UDAF).

Stands, activités et musiques rythmerons les allées de la fondation.

L’objectif est d’ouvrir et d’animer la Fondation tout en travaillant dans le champ de l’inclusion et de montrer une autre approche de la prise en charge en psychiatrie.

Entée de la Fondation Boulevard du Lude.

Fondation du Bon Sauveur d’Alby 7 Rue de Lavazière 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie 05 63 48 48 48

