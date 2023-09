Visite libre de l’Hôtel Dosne-Thiers et rencontres avec des académicien(ne)s Fondation Dosne – Bibliothèque Thiers (Institut de France) Paris, 16 septembre 2023, Paris.

Visite libre de l’Hôtel Dosne-Thiers et rencontres avec des académicien(ne)s 16 et 17 septembre Fondation Dosne – Bibliothèque Thiers (Institut de France) Jauge d’accueil dans l’hôtel limitée à 350 personnes

Places limitées à 140 personnes pour les conférences

Présentation de la Fondation

L’hôtel de la Fondation Dosne-Thiers, propriété de l’Institut de France, fut légué en 1905 par Félicie Dosne, belle-sœur d’Adolphe Thiers, afin qu’y soit créée une bibliothèque, consacrée à l’Histoire française du XIXe siècle, qui accueille actuellement, dans un cadre éminemment propice à l’étude, des étudiants et des chercheurs.

La fondation abrite le Centre de recherches humanistes (Fondation Thiers) qui attribue des bourses à de jeunes doctorants dans le domaine des sciences humaines et sociales.

L’hôtel de la fondation dispose de vastes et élégantes salles à la lumière du jour, permettant la tenue de manifestations prestigieuses.

Programmation des Journées européennes du patrimoine (16-17 septembre 2023)

Visite de l’Hôtel Dosne-Thiers et de la bibliothèque Thiers consacrée à l’histoire du XIXe siècle (samedi et dimanche de 10h30 à 18h00)

Conversations chez M.Thiers

Thème retenu : « Les académiciens historiens »

Modérateurs : François d’Orcival (Académie des sciences morales et politiques) et Georges-Henri Soutou (Académie des sciences morales et politiques)

Conservateur de l’hôtel Dosne-Thiers, Monsieur François d’Orcival met en œuvre depuis 2016 des échanges entre les académicien(ne)s et le public, à l’occasion des deux Journées européennes du patrimoine, avec la participation du Professeur Georges-Henri Soutou. Ces Conversations chez M.Thiers, malheureusement interrompues durant la crise sanitaire (2020-2022), abordent des thèmes variés d’histoire et d’actualité, avec le soutien enthousiaste de nombreux membres de l’Institut

La programmation de cette année est articulée autour des académicien(ne)s historien(ne)s.

Programme

Samedi 16 septembre

14h, Xavier Darcos (de l’Académie française), Chancelier de l’Institut de France, accueil et intervention sur « L’état de la langue française à l’école depuis cinquante ans »

15h, Eric Roussel (Académie des sciences morales et politiques), « Le record de durée de la Ve République »

16h, Jean-Robert Pitte (Académie des sciences morales et politiques), « Le rôle des frontières en Europe »

17h, Hélène Carrère d’Encausse (Secrétaire perpétuel de l’Académie française), « La Russie, Empire éclaté ? ».

Dimanche 17 septembre

14h, Marianne Bastid Bruguière (Académie des sciences morales et politiques), « La Chine à l’heure du conflit ukrainien »

15h, Alain Duhamel (Académie des sciences morales et politiques),

« Emmanuel Macron, du premier au second mandat »

16h, Jacques Verger, directeur de la Fondation Thiers (Académie des inscriptions et belles-lettres), « Paris capitale culturelle au XIIIe siècle »

17h, Jean Tulard (Académie des sciences morales et politiques), « l’idée de référendum depuis Napoléon jusqu’à nos jours».

