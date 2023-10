Découvrez l’exposition « Almanach » en visite guidée Fondation d’entreprise Martell Cognac, 14 octobre 2023, Cognac.

À l’occasion des Journées nationales de l’architecture sur le thème de la transition écologique, la Fondation d’entreprise Martell vous propose, par le biais d’une visite guidée par une médiatrice culturelle, de découvrir son exposition Almanach.

Fondation d’entreprise Martell 16 avenue Paul Firino Martell, 16100 Cognac Cognac 16100 Vieux Cognac Charente Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.fondationdentreprisemartell.com/billetterie/ »}, {« type »: « email », « value »: « info@fondationdentreprisemartell.com »}] Créée en 2016 au cœur de Cognac, la Fondation d’entreprise Martell développe une programmation pluridisciplinaire favorisant les collaborations locales, nationales et internationales.

2023-10-14T16:00:00+02:00 – 2023-10-14T17:00:00+02:00

2023-10-15T16:00:00+02:00 – 2023-10-15T17:00:00+02:00

