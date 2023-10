Assistez à la conférence « Wool Wall » Fondation d’entreprise Martell Cognac, 14 octobre 2023, Cognac.

Assistez à la conférence « Wool Wall » Samedi 14 octobre, 14h00 Fondation d’entreprise Martell Gratuit. Sur inscription.

À l’occasion des Journées nationales de l’architecture sur le thème de la transition écologique, la Fondation recevra les designers industriels Soufyane El Koraichi et Marlon Bagnou Beido qui partagent un même intérêt pour le développement de nouvelles typologies d’objets proposant des réponses aux problématiques de confort thermique, de gestion des ressources et plus globalement de consommation d’énergie.

En discussion avec Florence Wullai, designer textile spécialisée dans la technique du feutre de laine et actuellement en résidence Almanach à la Fondation, ils présenteront leur projet « Wool Wall » (mur de laine), récemment exposé au Pavillon de l’Arsenal à Paris. Ensemble, ils exploreront le potentiel de l’isolation biosourcée et de la laine comme élément d’architecture.

Fondation d’entreprise Martell 16 avenue Paul Firino Martell, 16100 Cognac Cognac 16100 Vieux Cognac Charente Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.fondationdentreprisemartell.com/billetterie/ »}, {« type »: « email », « value »: « info@fondationdentreprisemartell.com »}] Créée en 2016 au cœur de Cognac, la Fondation d’entreprise Martell développe une programmation pluridisciplinaire favorisant les collaborations locales, nationales et internationales.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T14:00:00+02:00 – 2023-10-14T15:30:00+02:00

2023-10-14T14:00:00+02:00 – 2023-10-14T15:30:00+02:00

©Wool Wall