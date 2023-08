Visite guidée de l’exposition : « ALMANACH – Regards de designers sur les ressources du territoire des Charentes » Fondation d’entreprise Martell Cognac, 17 septembre 2023, Cognac.

La fondation a ouvert le 30 juin dernier sa nouvelle exposition intitulée « ALMANACH – Regards de designers sur les ressources du territoire des Charentes ». Cette exposition constitue le projet de recherche inaugural de la fondation, qui, après 5 ans d’existence, devient une plateforme de recherche et d’expérimentation en art et en design. Elle se présente également comme un espace de sensibilisation et d’apprentissage orienté vers le vivant. Cette initiative expérimentale se manifeste à travers une exposition, des résidences, des rencontres et un laboratoire d’archives vivantes.

L’équipe de designers composée d’Olivier Peyricot, Lola Carrel, Valentin Patis et Mathilde Pellé a mené une enquête approfondie sur le territoire afin d’identifier les ressources locales, qu’elles soient naturelles, industrielles, matérielles ou immatérielles. Ils ont également redécouvert des matériaux remarquables ainsi que des gisements négligés. Ils ont exploré les techniques vivantes et ont remis en lumière des savoir-faire oubliés. Ce projet contributif explore les processus de production et d’interdépendance, dans le but de créer de nouveaux imaginaires et de tracer de nouvelles voies pour bâtir un avenir résilient et équitable.

Fondation d'entreprise Martell 16 avenue Paul Firino Martell, 16100 Cognac Cognac 16100 Vieux Cognac Charente Nouvelle-Aquitaine Lancée en octobre 2016, la fondation d'entreprise Martell développe une programmation pluridisciplinaire, favorisant les collaborations locales, nationales et internationales. Incarnée par un bâtiment moderniste singulier au cœur de la ville de Cognac, la fondation se déploiera à terme sur près de 5 000 m2 et 5 étages en différents espaces immersifs et créatifs qui ouvriront aux publics en plusieurs phases.

