Les 15 ans de la Fondation – Partie I Fondation d’entreprise Francès Senlis, 2 février 2024, Senlis.

Les 15 ans de la Fondation – Partie I 2 février – 16 mars 2024 Fondation d’entreprise Francès Entrée libre

Fondation d’entreprise Francès 27 rue Saint-Pierre, 60300 Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « contact@fondationfrances.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.fondationfrances.com/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0344562135 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-02T11:00:00+01:00 – 2024-02-02T19:00:00+01:00

2024-03-16T11:00:00+01:00 – 2024-03-16T19:00:00+01:00

exposition anniversaire