Hors d’oeuvre n°4 15 septembre – 18 novembre Fondation d’entreprise Francès Entrée libre

Durant toute l’année 2023, la Fondation d’entreprise Francès présente « Hors d’œuvre », un cycle d’expositions offrant de nouveaux éclairages sur une sélection d’œuvres issues de la collection Francès. “Hors d’œuvre” est une petite fenêtre ouverte sur la collection, une mise en appétit dévoilée par petites touches. Elle propose à chaque volet un focus sur quelques œuvres de la collection réunies autour de notions et réflexions communes.

Fondation d’entreprise Francès 27 rue Saint-Pierre, Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « contact@fondationfrances.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.fondationfrances.com/ »}, {« type »: « phone », « value »: « +33 344 562 135 »}]

2023-09-15T11:00:00+02:00 – 2023-09-15T19:00:00+02:00

2023-11-18T11:00:00+01:00 – 2023-11-18T19:00:00+01:00

