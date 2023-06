Rencontre avec artistes et projection Fondation d’entreprise Francès Senlis Senlis Catégories d’Évènement: Oise

Senlis Rencontre avec artistes et projection Fondation d’entreprise Francès Senlis, 10 juin 2023, Senlis. Rencontre avec artistes et projection Samedi 10 juin, 14h00 Fondation d’entreprise Francès Entrée libre Ce samedi 10 juin 2023, découvrez la nouvelle exposition de la Fondation Francès « Hors d’oeuvre n°3 ». À cette occasion, la Fondation et la Galerie F. proposent une programmation commune : De 11h à 19h : En continu. Visite libre ou commentée des expositions de la Fondation Francès et de la Galerie F. « Hors d’œuvre n°3 » à la Fondation Francès

« Je me suis approchée d’une pierre, je l’ai écoutée me parler » à la Galerie F. avec Marie Hervé et Elsa Martinez. De 14h à 18h : Rencontre avec deux artistes exposées à la Galerie F. .: Marie Hervé et Elsa Martinez. Les deux artistes seront présentes toutes l’après-midi pour échanger avec le public et présenter leur travail en duo. De 15h à 17h : Projections et rencontre avec l’artiste Hinda Weiss, actuellement en résidence à la Cité internationale des arts de Paris en partanariat avec l’association Françoise pour l’oeuvre contemporaine. L’artiste présentera son projet de résidence et projettera des extraits de ses oeuvres vidéos. Réservez votre place gratuitement par e-mail à mediation@fondationfrances.com. Fondation d’entreprise Francès 27 rue Saint-Pierre, Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « mediation@fondationfrances.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.fondationfrances.com/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 44 56 21 35 »}] [{« link »: « mailto:mediation@fondationfrances.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Hinda Weiss, detail from Broken Hearted Zone, video collage, Paris, spring of 2023 ©Hinda Weiss

